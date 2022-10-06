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Британська розвідка: ЗСУ посунули лінію фронту на Херсонщині на 20 км, у Росії дилема

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 09:24

Британська розвідка стверджує, що Росії бракує особового складу для оборони Херсонської області і вона, ймовірно, планує розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Просуваючись на південь, українські підрозділи посунули лінію фронту ще на 20 км, насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак, як зазначає британська розвідка, вони поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.

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"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться в огляді.

Зокрема, пошкоджена річкова переправа через Дніпро в цьому районі залишається для них одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення сил.

"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися і оборонятися", - вважає британська розвідка.

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Зазначається також, що Росія залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.

"Таким чином, Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі", - йдеться огляді.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що Україна продовжує розвивати наступальні операції як на північно-східному, так і на південному фронтах.

Теми: війнаХерсонська областьконтрнаступрозвідка
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