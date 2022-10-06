7 із 9-ти знищених дронів-камікадзе "вполювали" на Миколаївщині

У ніч на 6 жовтня на півдні України було знищено 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими Росія атакує тепер Україну, 7 із них – над Миколаївською областю.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram і Twitter

Пряма мова Кіма: "Вночі, з 5 на 6 жовтня, ворог вчергове атакував безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" південь країни. Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", з них сім на Миколаївщині".

Деталі: Напередодні 5 жовтня Кім показав уламки дрона-камікадзе й заявив, що "це – перший результат не ППО, а мобільних мисливців на мопеди".

Не скажу кто и где у нас, но это первый результат не ПВО, а мобильных охотников за мопедами :) pic.twitter.com/yKIr6yNad2 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) October 5, 2022

У середу росіяни атакували дронами-камікадзе з півдня: 6 "Шахедів" вдалося збити у Миколаївському районі, а ще 6 влучили в об'єкти у Білій Церкві в Київській області.

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Крім того, з посиланням на повітряне командування "Південь" Кім повідомив, що 5 жовтня близько 11:30 над морем біля м. Очаків сили та засоби протиповітряної оборони збили безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", при спробі проведення повітряної розвідки.

У середу з 09:45 до 13:30 під ворожими обстрілами перебував населений пункт Первомайської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, попадання зафіксовано й в об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

О 22:21 були обстріли околиць населеного пункту Березнегуватської громади.

О 04:57 ранку 6 жовтня зафіксовано обстріли ще одного населеного пункту громади.

Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

5 жовтня о 07:30 та 09:30 були обстріли Широківської громади, влучання по відкритих територіях та сільгоспугіддях. Постраждалих та руйнувань немає.

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