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Литовські прикордонники за добу розвернули на кордоні 122 "мігрантів Лукашенка"

Четвер, 6 жовтня 2022, 11:36

Литовські прикордонники зупинили та завернули на кордоні з Білоруссю 122 осіб, які намагалися нелегально потрапити в країну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT. 

Це найбільша цифра з 20 вересня, коли на кордоні за добу розвернули 135 осіб. Більше до цього було ще у листопаді 2021 року - 144. 

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За попередню добу прикордонники не помітили жодної спроби незаконно перетнути кордон, а у вівторок повідомляли про 91 особу.

Загалом з початку року кордон Білорусі з Литвою намагалися перетнути близько 8800 осіб, а з серпня 2021 року, коли Литва юридично дозволила завертати мігрантів на пункти пропуску і не приймати заявки про притулок "у лісах" - понад 16,8 тисяч, що включає у тому числі повторні спроби тих самих людей. 

У прикордонній службі стверджують, що білоруські посадовці і досі активно сприяють нелегальній міграції до Литви через територію Білорусі.

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Нагадаємо, з літа 2022 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства. З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але періодично фіксують нові спроби. Литва і Польща після цього почали будувати загорожу на кордоні з Білоруссю, Польща нещодавно закінчила будівництво 186-кілометрової стіни.

Теми: ЛитваЛукашенкоБілорусь
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