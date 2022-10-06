З Росії не випускають українців, які мають паспорт РФ – Мінреінтеграції

На кордонах Росії з Латвією та Естонією стоять великі черги громадян України, які намагаються виїхати з території РФ, але ФСБ не випускає тих, хто має російський паспорт. Люди очікують від 2 до 6 днів.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно Мінреінтеграції: "В спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорта РФ. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорта РФ, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії".

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Деталі: За даними міністерства, зокрема, випускають громадян України, які прописані в Криму, але не мають паспорта РФ.

У відомстві додають, що при перетині кордону українським громадянам допомагають волонтери – вони забезпечують людей їжею, водою тощо.

Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску.

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Мінреінтеграції нагадує, що українці, які потрапили у складну ситуацію за кордоном чи потребують допомоги, можуть телефонувати на гарячу лінію WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33.