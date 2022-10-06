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З Росії не випускають українців, які мають паспорт РФ – Мінреінтеграції

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 11:50
З Росії не випускають українців, які мають паспорт РФ – Мінреінтеграції

На кордонах Росії з Латвією та Естонією стоять великі черги громадян України, які намагаються виїхати з території РФ, але ФСБ не випускає тих, хто має російський паспорт. Люди очікують від 2 до 6 днів.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно Мінреінтеграції: "В спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорта РФ. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорта РФ, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії".

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Деталі: За даними міністерства, зокрема, випускають громадян України, які прописані в Криму, але не мають паспорта РФ. 

У відомстві додають, що при перетині кордону українським громадянам допомагають волонтери – вони забезпечують людей їжею, водою тощо.

Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску.

ВІДЕО ДНЯ

Мінреінтеграції нагадує, що українці, які потрапили у складну ситуацію за кордоном чи потребують допомоги, можуть телефонувати на гарячу лінію WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33.

Теми: Росіякордонгромадянство
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