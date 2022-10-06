Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Делегація Бундестагу відвідає Київ, щоб оновити тиск на уряд Шольца щодо танків

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 11:55

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман прибуде до Києва з дводенним візитом, щоб оцінити потреби української армії в західних танках і після цього оновити тиск на німецький уряд щодо їх постачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У супроводі невеликої делегації Бундестагу політикиня Вільної демократичної партії  нічним потягом з польського міста Перемишль відбула до української столиці у середу ввечері.

Після прибуття до Києва у четвер Штрак-Ціммерманн спочатку відвідає зруйнований аеропорт "Антонов". Потім вона хоче відвідати різні позиції української армії та отримати уявлення про нещодавні територіальні здобутки.

На п'ятницю заплановані переговори з представниками українського парламенту та уряду, зокрема з міністром оборони Олексієм Резніковим та Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента.

"Я хотіла б отримати враження на місці і поговорити з тими, хто знаходиться на фронті в прямому сенсі цього слова, почути, що ми ще можемо зробити", - сказала Штрак-Ціммерманн під час поїздки до Києва. Перш за все, вона хоче з'ясувати, наскільки серйозним є бажання Києва отримати західні бойові танки.

Політикиня неодноразово висловлювалася на користь поставок танків в Україну. Перш за все, вона вважає німецьку бойову машину піхоти Marder підходящою з огляду на територіальні здобутки української армії. "Якщо ви хочете відвоювати східну Україну, це має сенс, наскільки я розумію", - сказала Штрак-Ціммерманн. " Marder був зроблений спеціально для бойових позицій. Це була б додаткова одиниця військової техніки, яка є дуже актуальною на даному етапі" – зазначила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Україна вже отримувала радянські бойові танки зі Східної Європи в рамках так званого кругового обміну. Це, безсумнівно, дало ефект, сказала Штрак-Ціммерманн, "але в тому, що стосується точності, західні танки мають іншу вогневу міць ".

Політик ВДП відкинула твердження про те, що українські солдати не вміють керувати західними системами озброєння: "Це бородатий аргумент. Про танкову гаубицю і "Гепарди" говорили те саме. Можна було б використати період до зими, щоб потренувати українських солдатів на Marder".

Своєю поїздкою Штрак-Ціммерманн також хоче посилити тиск на канцелярію. Німеччина вже багато чого досягла і не повинна ховатися, вважає вона. На її думку, варто взяти на себе лідерство і в колі партнерів по ЄС і НАТО: "Я знаю, що американці хочуть бачити Німеччину якорем в Європі. Ніхто в США не буде шокований, якщо ми будемо особливо залучені, навпаки".

"Якби федеральний уряд сказав іншим партнерам по НАТО у так званому форматі Rammstein: "Ми, німці, можемо собі уявити, що відправляємо 50 Marder або кілька танків "Леопард", ви з нами?", то це б відповідало нашій ролі. Ми не завжди повинні чекати, поки хтось зробить перший крок", - сказала Штрак-Ціммерманн.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина має самостійно ухвалювати рішення про передання Україні бойових танків та іншої броньованої техніки, а не орієнтуватися на інші держави, як-от США.

Теми: НімеччиназброяЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Комітет Ради підтримав кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на очільника НБУ

Зеленський закликав до превентивного тиску на РФ через ядерні погрози, у Росії істерика

Данілов відповів Матвієнко: Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі

З російської частини в Херсоні втекла група "вкрай небезпечних" військових – ЗМІ

відеоУкраїна відреагувала на запропоновані РФ переговори: Одна брехня

ЄС наклав санкції на членів окупаційної влади РФ, Дугіна, Газманова і Чічєріну

Усі новини...
Німеччина
Німеччина дуже серйозно ставиться до погроз Путіна ядерною зброєю – глава МЗС
Глава Міноборони Німеччини: взяття Лиману - величезний успіх для України
Невідомі намагалися шпигувати за тренуванням українських військових у Німеччині
Останні новини
03:25
У Таїланді колишній поліцейський увірвався до дитсадка зі зброєю — загинули 23 дітей
02:28
ЗМІ: США ліквідували двох ватажків ІДІЛ
01:59
Пентагон: Наразі немає інформації, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю
01:15
ВіДЕОПовітряні сили: ЗСУ збили два російські безпілотники
00:36
Сумщина: Росіяни обстріляли з САУ житловий масив, без постраждалих
23:46
Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда
23:36
У США не підтверджують переговори з Польщею про спільне використання ядерної зброї
23:29
Удари по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7, ще 5 зникли безвісти
23:17
Європейська політична спільнота зустрічатиметься 2 рази на рік, наступна зустріч у Кишиневі
22:57
ЗСУ з 1 жовтня звільнили на Херсонщині понад 500 квадратних кілометрів – Зеленський
Усі новини...