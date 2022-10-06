Делегація Бундестагу відвідає Київ, щоб оновити тиск на уряд Шольца щодо танків

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман прибуде до Києва з дводенним візитом, щоб оцінити потреби української армії в західних танках і після цього оновити тиск на німецький уряд щодо їх постачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У супроводі невеликої делегації Бундестагу політикиня Вільної демократичної партії нічним потягом з польського міста Перемишль відбула до української столиці у середу ввечері.

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Після прибуття до Києва у четвер Штрак-Ціммерманн спочатку відвідає зруйнований аеропорт "Антонов". Потім вона хоче відвідати різні позиції української армії та отримати уявлення про нещодавні територіальні здобутки.

На п'ятницю заплановані переговори з представниками українського парламенту та уряду, зокрема з міністром оборони Олексієм Резніковим та Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента.

"Я хотіла б отримати враження на місці і поговорити з тими, хто знаходиться на фронті в прямому сенсі цього слова, почути, що ми ще можемо зробити", - сказала Штрак-Ціммерманн під час поїздки до Києва. Перш за все, вона хоче з'ясувати, наскільки серйозним є бажання Києва отримати західні бойові танки.

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Політикиня неодноразово висловлювалася на користь поставок танків в Україну. Перш за все, вона вважає німецьку бойову машину піхоти Marder підходящою з огляду на територіальні здобутки української армії. "Якщо ви хочете відвоювати східну Україну, це має сенс, наскільки я розумію", - сказала Штрак-Ціммерманн. " Marder був зроблений спеціально для бойових позицій. Це була б додаткова одиниця військової техніки, яка є дуже актуальною на даному етапі" – зазначила вона.

Україна вже отримувала радянські бойові танки зі Східної Європи в рамках так званого кругового обміну. Це, безсумнівно, дало ефект, сказала Штрак-Ціммерманн, "але в тому, що стосується точності, західні танки мають іншу вогневу міць ".

Політик ВДП відкинула твердження про те, що українські солдати не вміють керувати західними системами озброєння: "Це бородатий аргумент. Про танкову гаубицю і "Гепарди" говорили те саме. Можна було б використати період до зими, щоб потренувати українських солдатів на Marder".

Своєю поїздкою Штрак-Ціммерманн також хоче посилити тиск на канцелярію. Німеччина вже багато чого досягла і не повинна ховатися, вважає вона. На її думку, варто взяти на себе лідерство і в колі партнерів по ЄС і НАТО: "Я знаю, що американці хочуть бачити Німеччину якорем в Європі. Ніхто в США не буде шокований, якщо ми будемо особливо залучені, навпаки".

"Якби федеральний уряд сказав іншим партнерам по НАТО у так званому форматі Rammstein: "Ми, німці, можемо собі уявити, що відправляємо 50 Marder або кілька танків "Леопард", ви з нами?", то це б відповідало нашій ролі. Ми не завжди повинні чекати, поки хтось зробить перший крок", - сказала Штрак-Ціммерманн.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина має самостійно ухвалювати рішення про передання Україні бойових танків та іншої броньованої техніки, а не орієнтуватися на інші держави, як-от США.