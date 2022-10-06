Понад 400 км² Херсонщини звільнено останнім часом - Гуменюк

Збройні сили Україні від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в четвер

Пряма мова: "Маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів (з початку активних дій в жовтні –ред.. І ми просуваємось далі".

Деталі: Загалом, за словами Гуменюк, на південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається надзвичайно динамічно. Українські сили оборони просуваються, на кількох напрямках заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів".

Водночас ворог натомість проводить потужні обстріли і вивільнених територій, і тилових районів (Нікопольщина, інший бік водосховища). Противник постійно гатить з РСЗВ і важкої артилерії. Ці потужні обстріли завдають пошкоджень інфраструктурі, є поранені, і це тисне на місцеве населення, до дала речниця Сил півдня.