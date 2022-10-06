На Київщині навчають саперів – можуть лунати вибухи

Київська обласна військова адміністрація попереджає, що 6 жовтня в області можуть лунати вибухи, оскільки у Вишгородському районі проходять навчання саперів.

Джерело: КОВА у Telegram

Дослівно КОВА: "6 жовтня у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів".

Деталі: Влада області закликає мешканців зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Близько 12:30 жителі Києва чули два гучних вибухи.