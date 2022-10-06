На Київщині навчають саперів – можуть лунати вибухи
Четвер, 6 жовтня 2022, 12:50
Київська обласна військова адміністрація попереджає, що 6 жовтня в області можуть лунати вибухи, оскільки у Вишгородському районі проходять навчання саперів.
Джерело: КОВА у Telegram
Дослівно КОВА: "6 жовтня у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів".
Деталі: Влада області закликає мешканців зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.
Близько 12:30 жителі Києва чули два гучних вибухи.
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