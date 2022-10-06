Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині навчають саперів – можуть лунати вибухи

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 12:50
На Київщині навчають саперів – можуть лунати вибухи
Сапери. Фото з Telegram КОВА

Київська обласна військова адміністрація попереджає, що 6 жовтня в області можуть лунати вибухи, оскільки у Вишгородському районі проходять навчання саперів.

Джерело: КОВА у Telegram

Дослівно КОВА: "6 жовтня у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів".

Реклама:

Деталі: Влада області закликає мешканців зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Близько 12:30 жителі Києва чули два гучних вибухи.

Теми: Київська областьвибухКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: