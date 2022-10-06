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Росіяни намагались вербувати "азовців", які виходили з "Азовсталі": "Щоб знищувати США"

Альона Мазуренко Четвер, 6 жовтня 2022, 13:05

Представники російського ГРУ намагалися вербувати захисників полку "Азов", котрі виходили з "Азовсталі", мотивуючи це "війною проти США і Заходу".

Джерело: начальник штабу полку "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр", брифінг командирів полку АЗОВ

Пряма мова: "Щодо саме "азовців" в головного розвідуправління (ГРУ РФ - ред.) було відпрацьоване наступне: коли ми вийшли з полону, вони хотіли завербувати "Азов" як підрозділ тим, що хлопці ви гарно воюєте (я зараз цитую ГРУ, а не себе) і давайте разом знищувати Захід і США.

В "азовців" одностайною була одна думка: Вони – наші вороги. Ми – українські військові. Україна – наша батьківщина".

Деталі: Кротевич також закликав журналістів утриматися від питань про полон. За його словами, розголошення інформації щодо російського полону може нашкодити тим, хто досі там перебуває.

"Тавр" зазначив, що Росія – це не та країна, яка зверне увагу на суспільний резонанс.

Тож  розголос у медіа може мати зворотній ефект для українських військовополонених і погіршити їхні умови перебування чи нашкодити переговорному процесу щодо звільнення.

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Захисники, яких у кінці вересня звільнили з ворожого полону, також повідомили, що наразі працюють в координації з силовими відомствами. Зокрема, захисників запитують про порушення Росією норм міжнародного права.

На брифінгу також відзначили, що командирський склад полку кілька днів перебував з особовим складом на території окупованої України. Потім офіцерів перевезли на територію РФ, де вони перебували аж до повернення з полону.

За словами Кротевича, попри гарантії МКЧХ, сепаратисти забрали кількох цивільних людей, котрі виходили із "Азовсталі".

Теми: Азов полоненіРосіявійна
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