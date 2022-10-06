Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни намагались вербувати "азовців", які виходили з "Азовсталі": "Щоб знищувати США"

Альона Мазуренко Четвер, 6 жовтня 2022, 13:05
Росіяни намагались вербувати азовців, які виходили з Азовсталі: Щоб знищувати США

Представники російського ГРУ намагалися вербувати захисників полку "Азов", котрі виходили з "Азовсталі", мотивуючи це "війною проти США і Заходу".

Джерело: начальник штабу полку "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр", брифінг командирів полку АЗОВ

Пряма мова: "Щодо саме "азовців" в головного розвідуправління (ГРУ РФ - ред.) було відпрацьоване наступне: коли ми вийшли з полону, вони хотіли завербувати "Азов" як підрозділ тим, що хлопці ви гарно воюєте (я зараз цитую ГРУ, а не себе) і давайте разом знищувати Захід і США.

Реклама:

В "азовців" одностайною була одна думка: Вони – наші вороги. Ми – українські військові. Україна – наша батьківщина".

Деталі: Кротевич також закликав журналістів утриматися від питань про полон. За його словами, розголошення інформації щодо російського полону може нашкодити тим, хто досі там перебуває.

"Тавр" зазначив, що Росія – це не та країна, яка зверне увагу на суспільний резонанс.

ВІДЕО ДНЯ

Тож  розголос у медіа може мати зворотній ефект для українських військовополонених і погіршити їхні умови перебування чи нашкодити переговорному процесу щодо звільнення.

Захисники, яких у кінці вересня звільнили з ворожого полону, також повідомили, що наразі працюють в координації з силовими відомствами. Зокрема, захисників запитують про порушення Росією норм міжнародного права.

На брифінгу також відзначили, що командирський склад полку кілька днів перебував з особовим складом на території окупованої України. Потім офіцерів перевезли на територію РФ, де вони перебували аж до повернення з полону.

За словами Кротевича, попри гарантії МКЧХ, сепаратисти забрали кількох цивільних людей, котрі виходили із "Азовсталі".

Теми: Азов полоненіРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: