Кличко розповів, як Київ готується до зими й запуску опалення
У Києві вже виконано основні роботи для запуску централізованого опалення, столиця отримала нові труби завдяки USAID, закупила резервне паливо, джерела резервного живлення й мобільні котельні в очікуванні зими.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook і Telegram
Пряма мова Кличка: "Київ готується до зими в надзвичайно складних умовах, залучаючи усі можливі ресурси. На сьогодні основні роботи в столиці для запуску тепла виконані".
Деталі: Столичний голова повідомив, що в рамках Проекту енергетичної безпеки USAID міське підприємство "Київтеплоенерго" отримало труби і трубопровідну арматуру вартістю 1,3 млн дол.
"І ми дуже вдячні уряду США та USAID за допомогу. Це дозволить замінити 11 кілометрів пошкоджених тепломереж. Більшість робіт – уже на завершальній стадії", – зазначив він.
Мер також наголосив, що передані труби – сталеві та полімерні, з терміном експлуатації 50 років і вони дозволять мінімізувати теплові втрати та скоротити споживання газу".
Судячи з фотографій, він оглянув роботи разом із керівницею USAID Самантою Павер.
Кличко перелічив інші кроки з підготовки до опалювального сезону в Києві:
- Здійснили гідравлічні випробування тепломереж і усунули понад 2,2 тисячі аварійних пошкоджень на них.
- Придбали резервне паливо та джерела резервного живлення.
- Придбали необхідну кількість пересувних мобільних котелень як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто.
- На 10% збільшили в Києві кількість аварійно-рятувальних бригад для оперативного реагування на позаштатні ситуації.