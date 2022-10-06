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Кличко розповів, як Київ готується до зими й запуску опалення

Олена РощінаЧетвер, 6 жовтня 2022, 13:55
Саманта Павер та Віталій Кличко, фото з Facebook мера

У Києві вже виконано основні роботи для запуску централізованого опалення, столиця отримала нові труби завдяки USAID, закупила резервне паливо, джерела резервного живлення й мобільні котельні в очікуванні зими.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook і Telegram

Пряма мова Кличка: "Київ готується до зими в надзвичайно складних умовах, залучаючи усі можливі ресурси. На сьогодні основні роботи в столиці для запуску тепла виконані".

Деталі: Столичний голова повідомив, що в рамках Проекту енергетичної безпеки USAID міське підприємство "Київтеплоенерго" отримало труби і трубопровідну арматуру вартістю 1,3 млн дол. 

"І ми дуже вдячні уряду США та USAID за допомогу. Це дозволить замінити 11 кілометрів пошкоджених тепломереж. Більшість робіт – уже на завершальній стадії", – зазначив він.

Мер також наголосив, що передані труби – сталеві та полімерні, з терміном експлуатації 50 років і вони дозволять мінімізувати теплові втрати та скоротити споживання газу".

Судячи з фотографій, він оглянув роботи разом із керівницею USAID Самантою Павер.

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Кличко перелічив інші кроки з підготовки до опалювального сезону в Києві: 

  • Здійснили гідравлічні випробування тепломереж і усунули понад 2,2 тисячі аварійних пошкоджень на них.
  • Придбали резервне паливо та джерела резервного живлення.
  • Придбали необхідну кількість пересувних мобільних котелень як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто.
  • На 10% збільшили в Києві кількість аварійно-рятувальних бригад для оперативного реагування на позаштатні ситуації.

Теми: КиївВіталій КличкоопаленняСША
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