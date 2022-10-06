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Миколаївські десантники знищили позицію ворога у важкодоступному місці

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 13:57
скриншот

Миколаївські десантники показали знищення позиції російських загарбників у Донецькій області.

Джерело: пресслужба командування ДШВ

Дослівно: "На Донеччині десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України за допомогою дронів виявили позицію російських окупантів, яка знаходилася у важкодоступному місці - на схилі терикону".

Деталі: Зазначається, що після проведення розвідки до справи долучилися мінометники підрозділу, які влучним вогнем уразили ворога.

Коли ж противник вирішив замінити загиблих вояк, то вогнем мінометників було знищено і його резерв.

Теми: війнаДонецька область
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