Миколаївські десантники знищили позицію ворога у важкодоступному місці
Четвер, 6 жовтня 2022, 13:57
Миколаївські десантники показали знищення позиції російських загарбників у Донецькій області.
Джерело: пресслужба командування ДШВ
Дослівно: "На Донеччині десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України за допомогою дронів виявили позицію російських окупантів, яка знаходилася у важкодоступному місці - на схилі терикону".
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Деталі: Зазначається, що після проведення розвідки до справи долучилися мінометники підрозділу, які влучним вогнем уразили ворога.
Коли ж противник вирішив замінити загиблих вояк, то вогнем мінометників було знищено і його резерв.
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