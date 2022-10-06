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Зеленський вважає, що Путін "не збереже життя", якщо застосує ядерну зброю

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 15:52
Президент України під час виступу в австралійському Інституті Лоуї, фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Володимир Путін у разі застосування ядерної зброї "не зможе зберегти життя".

Джерело: Зеленський під час відеоінтерв'ю Інституту Лоуї в Австралії

Пряма мова: "Він розуміє, що після застосування ядерної зброї він не зможе більше зберігати, так би мовити, своє життя, і я в цьому впевнений".

Деталі: Президент поставив під сумнів, чи має Путін достатній контроль над російською кампанією, щоб спрямувати тактичний ядерний удар. За словами Зеленського, росіянам "важко контролювати все, що відбувається в їхній країні, так само, як вони не контролюють все, що у них є на полі бою".

Президент зазначив, що використання ядерної зброї світ "ніколи не пробачить ні Путіну, ні Росії".

Теми: ЗеленськийПутінядерна зброяпрезидент
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