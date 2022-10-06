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"Азов" про полон: керівництво країни дало нам право вибору, у 300 з 600 поранених гнили рани

Альона Мазуренко Четвер, 6 жовтня 2022, 15:57
Азов про полон: керівництво країни дало нам право вибору, у 300 з 600 поранених гнили рани

Начальник штабу полку "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр" розповів, що командування на "Азовсталі" прийняло рішення про вихід в полон, через медичний стан поранених, адже у 300 з 600 поранених почали гноїтись рани.

Джерело: брифінг командирів полку АЗОВ

Пряма мова: "Командир полку "Азов" Денис Прокопенко мав зв'язок з президентом України, з головнокомандувачем генералом Залужним, керівником ГУР генералом Будановим.

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Вся ця операція нашого виходу вона була узгоджена з керівництвом держави. Це була важка операція. 

Нам було дуже важко прийняти це рішення, але на той момент у нас було 600 поранених і 300 з них просто гнили. Вони повільно гинули, тому весь офіцерський склад одностайно прийняв рішення про вихід в полон, щоб надати термінову медичну допомогу бійцям, які були в госпіталі в бункері. У нас не було ліків і обладнання, тому таке рішення було прийняте. 

Так, воно було узгоджено з керівництвом країни, проте керівництво країни також надало нам право вибору". 

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Деталі: За словами захисників, наразі командири "Азова" не спілкувалися зі звільненими командирами Денисом Прокопенком та Святославом Паламарем, які перебувають в Туреччинні під протекцією президента цієї країни.

У російському полоні залишаються близько 2500 тисяч воїнів із Маріуполя, з них – близько 700 "азовців".

Теми: Азов полонені
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