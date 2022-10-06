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Окупанти заздрять озброєнню ЗСУ і вважають себе смертниками – перехоплення

Євген КізіловЧетвер, 6 жовтня 2022, 16:59
Окупанти заздрять озброєнню ЗСУ і вважають себе смертниками – перехоплення
Фото: pixabay.com

Перехоплення розмов російських військових свідчать, що вони заздрять озброєнню ЗСУ, бояться висунути голови з окопів та вважають себе смертниками.

Джерело: Служба безпеки України в Telegram

Деталі: Російський контрактник, який воює на Херсонському напрямку, з купою матюків описує своєму землякові ситуацію на фронті.

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Пряма мова: "Вчера нас три раза вертушки отъеб*шили, нах*й. ПТУРки каждый день еб*шат, ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и еб*шат…"

Більше деталей: Також він говорить, що у ЗС РФ немає озброєння рівня ЗСУ, а власна штурмова авіація не прилітає їм на підтримку. Тож контрактник вважає себе та інших військових ледь не смертниками.

Пряма мова: "У них (ЗСУ – прим.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет них*я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Тут по-взрослому, братан!"

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Теми: війнаСБУ
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