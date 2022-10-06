ЄС наклав санкції на членів окупаційної влади РФ, Дугіна, Газманова і Чічєріну

Європейський Союз у четвер затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний список опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Серед підсанкційних осіб більшість - члени окупаційних "адміністрацій" Росії на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти Юлія Чічєріна, Ніколай Расторґуєв і Олєґ Ґазманов, ідеолог неоєвразійства Алєксандр Дуґін, очільниця Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.

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Також обмеження стосуються російської державної компанії "Гознак", яка відповідає за друк валюти й офіційних документів, заводу імені Дєґтярьова і конструкторського бюро "Факел", заводу "Аванґард" і корпорації "Іркут", що виготовляють зброю для російських військ, та російського ЦВК.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу раніше в четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Також Рада ЄС вирішила, що віднині географічне охоплення обмежень, запроваджених 23 лютого, які включають, зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, буде поширене також на непідконтрольні українському уряду території Запорізької та Херсонської областей.