Росіяни підірвали дамбу на Донеччині, підтоплено населений пункт – Генштаб

Під час відступу на Донеччині росіяни здійснили підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок.

Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину

Дослівно: "Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що в окупованій Кадіївці на Луганщині відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.

"У Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території", - йдеться також у зведенні.