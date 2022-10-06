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Росіяни підірвали дамбу на Донеччині, підтоплено населений пункт – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 18:26
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині, підтоплено населений пункт – Генштаб
Райгородок Донецької області, скріншот з deepstatemap

Під час відступу на Донеччині росіяни здійснили підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок.

Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину

Дослівно: "Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок".

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Деталі: У Генштабі також повідомили, що в окупованій Кадіївці на Луганщині відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.

Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території", - йдеться також у зведенні.

Теми: Донецька областьГенштабконтрнаступ
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