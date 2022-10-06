ЗСУ знищили більше половини запущених Росією дронів Shahed

Збройні сили України знищили 60% з 86 одиниць дронів-камікадзе Shahed-136, які Росія уже запустила по Україні.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, чиї слова цитує Міністерство оборони

Деталі: За його словами, тільки за останній тиждень Сили оборони України знищили 24 "Шахеди".

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Всього ворог у цей період застосував для атак на військові об’єкти, цивільну інфраструктуру та позиції українських військ 46 БПЛА цього типу.

Пряма мова: "Цієї ночі силами й засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом з початку застосування противником БПЛА типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено".

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