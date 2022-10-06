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З російської частини в Херсоні втекла група "вкрай небезпечних" військових – ЗМІ

Євген КізіловЧетвер, 6 жовтня 2022, 20:03
З російської частини в Херсоні втекла група вкрай небезпечних військових – ЗМІ
ілюстративне фото, Getty Images

Із козачого загону "Дон" в окупованому Херсоні втекла група озброєних російських військовослужбовців.

Джерело: "Радіо Свобода" в Telegram

Деталі: Повідомляється, що 13 втікачів мають зброю, боєприпаси, викрали автомобілі та "проникли на територію республіки Крим".

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Під час їхнього затримання в орієнтуванні пропонується дотримуватися крайньої обережності, оскільки вони "озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього і ручними гранатами".

Орієнтування повідомляє, що втікачі "вкрай небезпечні, мають бойовий і оперативний досвід, підозрюються в серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області".

Теми: ХерсонРосіявійнаокупація
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