Сумщина: Росіяни обстріляли з САУ житловий масив, без постраждалих

Росіяни за день 9 разів обстріляли Сумщину – було понад 150 приходів, є руйнування, але ніхто не постраждав.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема, росіяни обстріляли з САУ житловий масив села Кияниця Юнаківської громади. 40 прильотів. В оселях пошкоджені вікна, двері. Постраждала багатоповерхівка та три домогосподарства. Осколки наскрізь продірявили стіни, посікло качок на подвір’ях. Також обірвані лінії електромереж і пошкоджені труби газопостачання. Території Юнаківської громади також були під мінометним вогнем ще кілька разів впродовж дня.





По Середино-Будській громаді було 7 приходів із САУ.



Есманська громада: 9 російських мін.

Територію Краснопільської громади росіяни спершу накрили вогнем із "Градів". 40 прильотів, також було 15 прильотів з міномету. Ввечері, по іншій частині території громади, було ще 5 прильотів.



Миропільську громаду ворог накрив вогнем з артилерії (19 прильотів), пошкоджені будинки мирних мешканців.



10 приходів з мінометів було у Білопільській громаді.



Великописарівська громада: були мінометні прильоти близько 20 години, а тоді росіяни випустили 8 ракет з гвинтокрила.