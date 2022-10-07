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Сумщина: Росіяни обстріляли з САУ житловий масив, без постраждалих

Анастасія КалатурП'ятниця, 7 жовтня 2022, 00:36
Сумщина: Росіяни обстріляли з САУ житловий масив, без постраждалих
ФОТО: GETTY

Росіяни за день 9 разів обстріляли Сумщину – було понад 150 приходів, є руйнування, але ніхто не постраждав.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема, росіяни обстріляли з САУ житловий масив села Кияниця Юнаківської громади. 40 прильотів.  В оселях пошкоджені вікна, двері. Постраждала багатоповерхівка та три домогосподарства. Осколки наскрізь продірявили стіни, посікло качок на подвір’ях.  Також обірвані лінії електромереж і пошкоджені труби газопостачання. Території Юнаківської громади також були під мінометним вогнем ще кілька разів впродовж дня.

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По Середино-Будській громаді було 7 приходів із САУ.

Есманська громада: 9 російських мін.  

Територію Краснопільської громади росіяни спершу накрили вогнем із "Градів". 40 прильотів, також було 15 прильотів з міномету. Ввечері, по іншій частині території громади, було ще 5 прильотів.

Миропільську громаду ворог накрив вогнем з артилерії (19 прильотів), пошкоджені будинки мирних мешканців.

10 приходів з мінометів було у Білопільській громаді.

Великописарівська громада: були мінометні прильоти близько 20 години, а тоді росіяни випустили 8 ракет з гвинтокрила.

Теми: війнаСумська областьРосія
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