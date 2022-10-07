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ЗМІ: США ліквідували двох ватажків ІДІЛ

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 02:28
ФОТО: GETTY

США вбили двох високопоставлених бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".

Джерело: джерела - представники оборонного відомства – у CNN

Деталі: США завдали авіаудару на півночі Сирії.

Унаслідок удару було вбито Абу Ала, одного з п'яти провідних лідерів ІДІЛ і заступника лідера ІДІЛ у Сирії, та Абу Муад аль-Кахтані - посадовця ІДІЛ, відповідального за роботу з полоненими.

Зазначається, що під час цієї американської операції ніхто з американських військовослужбовців не постраждав і не загинув, а американське обладнання не було пошкоджено або втрачено внаслідок удару. За первинною оцінкою, ніхто з цивільних осіб не був убитий або поранений.

Авіаудару передував  окремий рейд на північному сході Сирії, унаслідок якого в середу було знищено посадовця ІДІЛ Раккана Вахіда аль-Шаммрі. Він відомий тим, що сприяв контрабанді зброї та бійців для підтримки операцій ІДІЛ.

Що передувало: У липні 2022 року унаслідок авіаудару   Штатів біля міста Джандарис в Сирії було ліквідовано очільника терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії" Махера аль-Агаля.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Після розгрому основних сил у Сирії у 2017 році ІДІЛ намагається відновити свій вплив, користуючись "партизанськими" методами. З кінця минулого року ІДІЛ наростила активність, намагаючись посилити свій вплив.

Теми: СШАСирія
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