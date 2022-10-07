Командування: ЗСУ знищили 18 російських гаубиць і понад сотню військових
ЗСУ на півдні знищили 18 російських гаубиць, понад сотню росіян, а також багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Підтверджені втрати противника:
- 105 росіян;
- 8 танків;
- 18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б";
- самохідна гармата "Піон";
- гармата-гаубиця 152-го калібру,
- 4 міномети;
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- три склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.
Ще шість одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені.
Протягом бойового дня знищено 6 "розвідників" типу "Орлан-10" та один "Мохаджер-6" в Бериславському і Миколаївському районах. Також були збиті три "Шахед-136", що атакували Одещину.
Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань. Наша авіація завдала 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському.