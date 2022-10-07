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Командування: ЗСУ знищили 18 російських гаубиць і понад сотню військових

Анастасія КалатурП'ятниця, 7 жовтня 2022, 04:11
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили 18 російських гаубиць, понад сотню росіян, а також багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Підтверджені втрати противника: 

  • 105 росіян;
  • 8 танків;
  • 18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б";
  • самохідна гармата "Піон";
  • гармата-гаубиця 152-го калібру,
  • 4 міномети;
  • 15 одиниць авто-бронетехніки;
  • три склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Ще шість одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені.

Протягом бойового дня знищено 6 "розвідників" типу "Орлан-10" та один "Мохаджер-6" в Бериславському і Миколаївському районах. Також були збиті три "Шахед-136", що атакували Одещину.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань. Наша авіація завдала 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському.

Теми: війнаРосія
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