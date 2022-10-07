Росіяни вперше атакували Запоріжжя іранськими дронами

Росіяни вперше атакували Запоріжжя іранськими БПЛА "Shahed-136" - одна людина постраждала, вона в лікарні.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Дослівно: "Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136.

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Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів".