Росіяни вперше атакували Запоріжжя іранськими дронами
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 06:35
Росіяни вперше атакували Запоріжжя іранськими БПЛА "Shahed-136" - одна людина постраждала, вона в лікарні.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух
Дослівно: "Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136.
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Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів".