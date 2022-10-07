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Зведення Генштабу: На підмогу російській армії на окуповану Донеччину відправили 500 злочинців

Анастасія КалатурП'ятниця, 7 жовтня 2022, 07:10
Зведення Генштабу: На підмогу російській армії на окуповану Донеччину відправили 500 злочинців
ФОТО: GETTY

Для посилення російської армії  на тимчасово окупованій території Донецької області  прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Командирами новоприбулих підрозділів призначили офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.

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Минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаударів, здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей. Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших - Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно для знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище;
  • на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка;
  • на Бахмутському напрямку противник завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, обстріляно райони Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки.
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів по всій лінії зіткнення. Також ворог здійснює перегрупування військ на цьому напрямку.

За добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

ВІДЕО ДНЯ

Наша авіація завдала 23 удари. Є ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, 7 ЗРК. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога, зокрема 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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