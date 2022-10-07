Росіяни випустили майже 40 снарядів по Нікополю, пошкоджені багатоповерхівки

Уночі росіяни атакували шість разів ударили по Нікопольщині з РСЗВ та важкої артилерії – зокрема в Нікополь прилетіли майже 40 снарядів, є значні руйнування.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що в місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

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У Марганецькій громаді обстежують уражені території. Масштаби руйнувань уточнюються.