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Росіяни випустили майже 40 снарядів по Нікополю, пошкоджені багатоповерхівки

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 08:10
Росіяни випустили майже 40 снарядів по Нікополю, пошкоджені багатоповерхівки
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Уночі росіяни атакували шість разів ударили по Нікопольщині з РСЗВ та важкої артилерії – зокрема в Нікополь прилетіли майже 40 снарядів, є значні руйнування.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що в місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

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У Марганецькій громаді обстежують уражені території. Масштаби руйнувань уточнюються.

Теми: війнаДніпропетровська областьРосія
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