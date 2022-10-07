Путіна привітали з ювілеєм Кім Чен Ин, Кадиров, Лукашенко й голова Нікарагуа

Президент Російської Федерації 7 жовтня приймає вітання з 70-річчям: першими його привітало керівництво Нікарагуа, потім голови КНДР, Чечні та Білорусі.

Джерело: Кремлівський пул журналістів

Дослівно: "Перші вітання. Лідер КНДР Кім Чен Ин побажав російському президенту міцного здоров'я, щастя та великих успіхів у роботі.

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До цього Путіна привітало все керівництво Нікарагуа: президент Даніель Ортега та його дружина, віце-президент Росаріо Мурільйо. І щойно – Кадиров та Лукашенко".

Деталі: Також повідомляється, що лідери СНД з'їжджаються до Санкт-Петербурга на зустріч із Путіним.

Президент РФ запросив колег на "неформальний саміт".

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Очікується, що приїдуть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Офіційний саміт лідерів СНД має відбутися 14 жовтня в Астані (Нурсултані).

Минулий неформальний саміт був перед Новим роком і теж у Петербурзі. Тоді разом приїжджали президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

"Зараз питання, чи приїде Токаєв", – зазначають у кремлівському пулі.