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Путіна привітали з ювілеєм Кім Чен Ин, Кадиров, Лукашенко й голова Нікарагуа

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 09:25
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент Російської Федерації 7 жовтня приймає вітання з 70-річчям: першими його привітало керівництво Нікарагуа, потім голови КНДР, Чечні та Білорусі.

Джерело: Кремлівський пул журналістів

Дослівно: "Перші вітання. Лідер КНДР Кім Чен Ин побажав російському президенту міцного здоров'я, щастя та великих успіхів у роботі.

До цього Путіна привітало все керівництво Нікарагуа: президент Даніель Ортега та його дружина, віце-президент Росаріо Мурільйо. І щойно – Кадиров та Лукашенко".

Деталі: Також повідомляється, що лідери СНД з'їжджаються до Санкт-Петербурга на зустріч із Путіним.

Президент РФ запросив колег на "неформальний саміт". 

Очікується, що приїдуть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

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Офіційний саміт лідерів СНД має відбутися 14 жовтня в Астані (Нурсултані).

Минулий неформальний саміт був перед Новим роком і теж у Петербурзі. Тоді разом приїжджали президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

"Зараз питання, чи приїде Токаєв", – зазначають у кремлівському пулі.

Теми: ПутінРосія
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