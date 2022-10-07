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Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, пошкоджено житлові будинки – ОВА

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 09:56
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, пошкоджено житлові будинки – ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, фото з Telegram Олесандр Старух

Уранці 7 жовтня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю, одна з ракет упала поблизу багатоповерхівки, є щонайменше один постраждалий.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram

Пряма мова: "Ворог завдав ракетного удару по обласному центру"

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Деталі: Він закликав людей знаходитися в укриттях. У місті оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 10:42: Старух повідомив, що одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому надають медичну допомогу.

 

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Теми: Запоріжжявійна
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