Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, пошкоджено житлові будинки – ОВА
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 09:56
Уранці 7 жовтня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю, одна з ракет упала поблизу багатоповерхівки, є щонайменше один постраждалий.
Джерело: керівник Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram
Пряма мова: "Ворог завдав ракетного удару по обласному центру"
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Деталі: Він закликав людей знаходитися в укриттях. У місті оголошена повітряна тривога.
Оновлено о 10:42: Старух повідомив, що одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому надають медичну допомогу.
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