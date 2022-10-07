Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Вірменія, Азербайджан та Євросоюз погодили розміщення цивільної місії ЄС на кордоні

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 10:25

Вірменія та Азербайджан у принципі домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

Про це повідомила у п’ятницю пресслужба Європейської ради, пише "Європейська правда".

6 жовтня президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії, президент Франції та глава Європейської радиу зустрілися у Празі на полях першого засідання Європейського політичного співтовариства.

"Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до Статуту Організації Об'єднаних Націй та Алма-Атинської декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Вони підтвердили, що це буде основою для роботи комісій з делімітації кордонів і наступне засідання прикордонних комісій відбудеться в Брюсселі до кінця жовтня", - повідомила пресслужба.

Відзначається, що Вірменія погодилася сприяти розміщенню цивільної місії ЄС вздовж кордону з Азербайджаном, а Азербайджан погодився співпрацювати з цією місією за необхідності. 

Місія розпочне свою роботу у жовтні та триватиме максимум два місяці. 

"Метою цієї місії є зміцнення довіри та за допомогою своїх звітів внесення вкладу в роботу прикордонних комісій", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Після зустрічі у Празі президент Азербайджану Ільхам Алієв допустив, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

Крім того, у Празі в четвер відбулася перша в історії зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана й прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Теми: ВірменіяАзербайджанЄС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Зеленський: Курильські острови – це Японія

доповненоStarlink перестає працювати на передовій, що ускладнює деокупацію – FT

Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв

доповнено від 17:25Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та області, 3 з них знищила ППО – ОВА

Путіна почали критикувати у "близькому колі" через поразки на фронті – WP

Усі новини...
Вірменія
Лідери Вірменії та Азербайджану зустрінуться з Макроном і президентом Євроради у Празі
Глави МЗС Азербайджану, Вірменії та США обговорили розробку мирної угоди
Глави МЗС Азербайджану та Вірменії провели перемовини у Женеві
Останні новини
01:15
Харків: Росіяни випустили ракети по центру, спалахнула лікарня
00:35
фотоОВА: Росіяни випустили по Сумщині майже два десятки ракет, загинула людина
23:49
Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять
23:39
У Пентагоні не бачать доказів наміру Росії застосувати ядерну зброю
23:35
На Одещині й Миколаївщині збили три "шахіди"
23:16
відео Окупанти показали перших мобілізованих: кажуть, вони вже у Запорізькій області і рвуться у бій
23:16
Зеленський: Якщо Росія знищить Україну, це буде початок Третьої світової
22:50
Фільми, що виходять в український кінопрокат у жовтні: добірка
22:50
Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної
22:45
Вимагав зустрічі з Папою: у Ватикані турист розтрощив два античних бюсти
Усі новини...