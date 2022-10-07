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Вірменія, Азербайджан та Євросоюз погодили розміщення цивільної місії ЄС на кордоні

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 10:25

Вірменія та Азербайджан у принципі домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

Про це повідомила у п’ятницю пресслужба Європейської ради, пише "Європейська правда".

6 жовтня президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії, президент Франції та глава Європейської радиу зустрілися у Празі на полях першого засідання Європейського політичного співтовариства.

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"Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до Статуту Організації Об'єднаних Націй та Алма-Атинської декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Вони підтвердили, що це буде основою для роботи комісій з делімітації кордонів і наступне засідання прикордонних комісій відбудеться в Брюсселі до кінця жовтня", - повідомила пресслужба.

Відзначається, що Вірменія погодилася сприяти розміщенню цивільної місії ЄС вздовж кордону з Азербайджаном, а Азербайджан погодився співпрацювати з цією місією за необхідності. 

Місія розпочне свою роботу у жовтні та триватиме максимум два місяці. 

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"Метою цієї місії є зміцнення довіри та за допомогою своїх звітів внесення вкладу в роботу прикордонних комісій", - йдеться у повідомленні.

Після зустрічі у Празі президент Азербайджану Ільхам Алієв допустив, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

Крім того, у Празі в четвер відбулася перша в історії зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана й прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Теми: ВірменіяАзербайджанЄС
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