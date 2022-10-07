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Путін більше не попереджає міністрів про свої плани і ставить перед фактом – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 10:29
ШОЙГУ І ПУТІН, GETTY IMAGES

Володимир Путін більше не консультується з міністрами про наслідки ухвалених рішень і не повідомляє їм про свої плани, а поваги до президента "немає вже кілька років – лише страх".

Джерело: Медуза з посиланням на джерела, близькі до Кремля і уряду РФ

Пряма мова джерела, близького до уряду: "Ще недавно віцепрем'єри і міністри працювали для президента хоча б гуглом. Він їм озвучував сценарії, які вважав імовірними, і запитував: "А якщо так вчинити – яких наслідків чекати? А якщо так – що потім буде?" Зараз цього немає".

Деталі: Близький до уряду співрозмовник видання стверджує: "Страх перед ним до усрачки. Але це страх без поваги. Поваги (до Путіна - ред.) немає вже пару-трійку років". Про такі настрої в кабінеті міністрів розповіли ще два співрозмовники, близькі до уряду, і одне джерело, близьке до Кремля.

Зокрема, ставлення до президента Росії різко зіпсувалося після підвищення пенсійного віку у 2018 році. За словами співрозмовників видання, подалі поступово президент перестав попереджати міністрів про свої плани в найближчому або віддаленому майбутньому. Усі ключові рішення він ухвалює після короткої розмови з "ближнім колом". Як стверджує "Медуза", за деякими даними, це керівники спецслужб і силових відомств. Уже кілька років "усе звалюється на голову без попереджень", додав один зі співрозмовників.

Як стверджує високопоставлене джерело видання, Путін може несподівано заявити про нововведення, а потім починається "гарячковий пошук" грошей на виконання його планів. За його словами, ще кілька років тому Путін діяв протилежним чином: спочатку вислуховував пропозиції від відомств, потім обирав оптимальну, на його думку.

Міністри не наважуються сперечатися з ним навіть через найбільш "несподівані" рішень, і роблять це саме через страх: "Коли заарештували Улюкаєва, всі все зрозуміли".

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Довідково: У вересні суд Москви відправив під домашній арешт до середини січня міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва у справі про вимагання хабара. Міністр, за словами його адвоката, не визнає провину і вважає це провокацією.

Деталі: Близькі до уряду джерела додали, що страх і небажання Путіна чути від підлеглих про проблеми призводять до того, що чиновники серйозно прикрашають дійсність у звітах президенту, зокрема не повідомляють про наслідки санкцій для економіки.

Пряма мова джерела, близького до Кремля: "Кожні 48 годин відбувається якась х*рня, ніхто толком нічого не розуміє. До виконавців усе доводиться в останній момент.

Програвати він не вміє. Визнавати, що програє – тим більше".

Теми: ПутінРосія
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