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Росіяни за добу втратили 17 танків, 31 артсистему і 350 окупантів

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 жовтня 2022, 10:33
фото: Генштаб

Російські окупаційні війська від початку війни втратили понад 61,6 тисяч військових, лише за останню добу – 350.

ДжерелоГенштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2466 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5093 (+29) од,
  • артилерійських систем – 1455 (+31) од,
  • РСЗВ – 344 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 177 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 233 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 135 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

 

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Теми: окупаціяРосіявійнаЗбройні сили
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