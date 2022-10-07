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Глава Європарламенту: Україні потрібні танки, і держави ЄС можуть їх надати

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 10:50

Глава Європейського парламенту Роберта Метсола знову закликала держави Євросоюзу надати Україні танки.

Про це вона сказала, прибувши на саміт лідерів ЄС у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Україні потрібна важка зброя, і їй потрібні танки. Їй потрібна зброя. Країни-члени можуть їх надати у той час, як Росія здійснює ескалацію свого вторгнення та стає все більш відчайдушною. Ми повинні відповісти пропорційним способом, щоб допомогти Україні виграти у цій війні", - сказала Метсола.

Раніше вона заявляла, що закличе лідерів ЄС надати Україні танки західного зразка на саміті у п’ятницю в Празі.

Київ давно домагається поставок танків Leopard II німецької розробки. Але Берлін не погоджується, вважаючи, що будь-яка така передача повинна бути частиною ширшої угоди між західними союзниками.

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Теми: ЄСзброяЗбройні силиУкраїна
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