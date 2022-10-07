У Києві почалося "бабине літо" – кліматологи
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 11:35
Кліматологи повідомляють, що з 6 жовтня у столиці України встановився антициклонічний характер погоди, який свідчить про початок так званого бабиного літа.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського на своєму сайті
Деталі: За прогнозами синоптиків, тепла погода ще триватиме в наступні дні.
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Кліматологи пояснили, що середньодобова температура повітря у четвер перевищила +11,5°С. "Бабине літо" триватиме до переходу цього показника через +11,5°С у бік зниження.