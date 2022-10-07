Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган і Путін телефоном обговорили війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 11:59

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомила пресслужба турецького президента, пише "Європейська правда".

Ердоган та Путін обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини, а також останні події у російсько-українській війні, йдеться у повідомленні.

"Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх", - зазначили в канцелярії турецького президента.

Минула телефонна розмова Ердогана та Путіна відбулась 29 вересня. Вона стосувалася передусім повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Ердоган після великого обміну полоненими між Україною та РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

У МЗС країни заявили, що Туреччина продовжує свої зусилля задля зближення президентів Росії та України для початку дипломатичних переговорів щодо припинення війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЕрдоганПутінУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Зеленський: Курильські острови – це Японія

доповненоStarlink перестає працювати на передовій, що ускладнює деокупацію – FT

Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв

доповнено від 17:25Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та області, 3 з них знищила ППО – ОВА

Путіна почали критикувати у "близькому колі" через поразки на фронті – WP

Усі новини...
Ердоган
Ердоган поговорив із Путіним – досі не втрачає надій стати посередником
Ердоган і Зеленський обговорили ситуацію на ЗАЕС, російські псевдореферендуми
Ердоган: Обмін полоненими між Росією та Україною наближає закінчення війни
Останні новини
03:38
Майже все керівництво головної проросійської партії Латвії пішло у відставку після розгрому на виборах
03:03
Рада Європи захоплена рішенням Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
02:14
ЗСУ знищили дві установки від С-300 — Командування
01:15
Харків: Росіяни обстріляли ракетами центр, спалахнула лікарня
00:35
фотоОВА: Росіяни випустили по Сумщині майже два десятки ракет, загинула людина
23:49
Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять
23:39
У Пентагоні не бачать доказів наміру Росії застосувати ядерну зброю
23:35
На Одещині й Миколаївщині збили три "шахіди"
23:16
відео Окупанти показали перших мобілізованих: кажуть, вони вже у Запорізькій області і рвуться у бій
23:16
Зеленський: Якщо Росія знищить Україну, це буде початок Третьої світової
Усі новини...