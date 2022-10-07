Ердоган і Путін телефоном обговорили війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомила пресслужба турецького президента, пише "Європейська правда".

Ердоган та Путін обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини, а також останні події у російсько-українській війні, йдеться у повідомленні.

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"Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх", - зазначили в канцелярії турецького президента.

Минула телефонна розмова Ердогана та Путіна відбулась 29 вересня. Вона стосувалася передусім повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Ердоган після великого обміну полоненими між Україною та РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

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У МЗС країни заявили, що Туреччина продовжує свої зусилля задля зближення президентів Росії та України для початку дипломатичних переговорів щодо припинення війни в Україні.