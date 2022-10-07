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Путін змінив керівника східного військового округу

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 жовтня 2022, 13:02

У Росії призначили нового командувача Східним військовим округом. Ним став Рустам Мурадов, який раніше командував російським військами на окупованому Донбасі.

Джерело: глава Дагестану Сергій Меліков у Telegram

Пряма мова: "Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу - одного з найпотужніших за бойовим складом військових округів країни".

Деталі: За словами Мелікова, Мурадов має бойовий досвід, отриманий у Чечні та Сирії.

Мурадов раніше командував російським військами на окупованому Донбасі.

Нещодавно в РФ змінився і командувач Західного військового округу - на цей пост призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова, який раніше очолював групу російських військ у Сирії.

Теми: РосіяЗбройні силивійна
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