Путін змінив керівника східного військового округу

У Росії призначили нового командувача Східним військовим округом. Ним став Рустам Мурадов, який раніше командував російським військами на окупованому Донбасі.

Джерело: глава Дагестану Сергій Меліков у Telegram

Пряма мова: "Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу - одного з найпотужніших за бойовим складом військових округів країни".

Деталі: За словами Мелікова, Мурадов має бойовий досвід, отриманий у Чечні та Сирії.

Мурадов раніше командував російським військами на окупованому Донбасі.

Нещодавно в РФ змінився і командувач Західного військового округу - на цей пост призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова, який раніше очолював групу російських військ у Сирії.