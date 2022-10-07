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Подоляк про Нобелівську премію миру для Росії та Білорусі: цікаве розуміння слова "мир"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 жовтня 2022, 14:45
Михайло Подоляк, фото: ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував присудження Нобелівської премії миру представникам Росії та Білорусі.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю".

Деталі: При цьому він нагадав, що ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні. "Нобель цього року просто "супер" - зіронізував Подоляк.

Нагадаємо: Представники Росії вдруге поспіль стають лауреатами Нобелівської премї миру. У 2021 її отримав Дмитро Муратов, засновник і редактор незалежної опозиційної газети "Нова газета".

Що було раніше: Сьогодні стало відомо, що Нобелівську премію миру-2022 отримали білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та організація з прав людини "Меморіал" із РФ.

Теми: Нобелівська преміяУкраїнаРосіяБілорусь
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