Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Подоляк про Нобелівську премію миру для Росії та Білорусі: цікаве розуміння слова "мир"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 жовтня 2022, 14:45
Подоляк про Нобелівську премію миру для Росії та Білорусі: цікаве розуміння слова мир
Михайло Подоляк, фото: ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував присудження Нобелівської премії миру представникам Росії та Білорусі.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю".

Реклама:

Деталі: При цьому він нагадав, що ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні. "Нобель цього року просто "супер" - зіронізував Подоляк.

Нагадаємо: Представники Росії вдруге поспіль стають лауреатами Нобелівської премї миру. У 2021 її отримав Дмитро Муратов, засновник і редактор незалежної опозиційної газети "Нова газета".

Що було раніше: Сьогодні стало відомо, що Нобелівську премію миру-2022 отримали білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та організація з прав людини "Меморіал" із РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Нобелівська преміяУкраїнаРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Нобелівська премія
Нобелівська лауреатка Матвійчук: Люди, які вчиняли злочини своїми руками, не мають ховатися за абстрактного Путіна
Не лише на фронті. Згадуємо перемоги України в 2022: від Нобелівської премії та "Країни року" до борщу
Рада Європи у захваті від рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: