Подоляк про Нобелівську премію миру для Росії та Білорусі: цікаве розуміння слова "мир"
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував присудження Нобелівської премії миру представникам Росії та Білорусі.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю".
Деталі: При цьому він нагадав, що ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні. "Нобель цього року просто "супер" - зіронізував Подоляк.
Нагадаємо: Представники Росії вдруге поспіль стають лауреатами Нобелівської премї миру. У 2021 її отримав Дмитро Муратов, засновник і редактор незалежної опозиційної газети "Нова газета".
Що було раніше: Сьогодні стало відомо, що Нобелівську премію миру-2022 отримали білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та організація з прав людини "Меморіал" із РФ.