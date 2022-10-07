Росію мають виключити із Радбезу ООН: українська правозахисниця після отримання Нобелівської премії

Голова "Центру громадських свобод" Олександра Матвійчук, яка отримала Нобелівську премію миру, вважає, що Росію мають виключити з Радбезу ООН і створити міжнародний трибунал для притягнення Володимира Путіна до відповідальності.

Джерело: Facebook-сторінка Матвійчук

Пряма мова: "Зараз говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути. Можливо, нас слухали на Комітеті ООН з прав людини, але точно не в тих залах, де приймаються рішення людьми при владі.

Якщо ми не хочемо жити у світі, де правила визначає той, хто має більш потужний військовий потенціал, а не верховенство права, такий стан речей належить змінити".

Деталі: За її словами, ООН та держави-учасниці мають провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності.

На думку Матвійчук, Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН.

Пряма мова: "ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему "прогалини у відповідальності" та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів... Потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності".

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Голова "ЦГС" також вважає, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають: "Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН".

Також вона додала, що рада, що очолюваний нею ЦГС отримав Нобелівську премію разом із партнерами із Меморіалу та Вясни.

На сторінці у Facebook "Центру громадянських свобод" відреагували на нагороду подякою до міжнародної спільноти.

Організація "Центр громадянських свобод" була заснована у Києві в 2007 році.

Основню діяльністю центру було зміцнення українського громадянського суспільства та тиску на владу, щоб зробити Україну повноцінною демократією.

Після початку повномаштабної війни "Центр громадянських свобод" бере участь у виявленні та документуванні військових злочинів РФ проти українського цивільного населення.

У співпраці з міжнародними партнерами центр відіграє новаторську роль у притягненні винних до відповідальності за скоєні злочини.

У 2017 році голова "Центру громадських свобод" Олександра Матвійчук отримувала нагороду від посольства США "Відважна жінка" за правозахисну діяльність.

Також Олександра веде свою колонку на "Українській правді".

Що було раніше: 7 жовтня стало відомо, що Нобелівську премію миру-2022 отримали білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та організація з прав людини "Меморіал" із РФ.