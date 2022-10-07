Лукашенко зробив Путіну несподіваний подарунок

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту РФ Володимиру Путіну на 70-річчя трактор "Беларус".

Джерело: пропагандистський телеграм-канал Лукашенка "Пул первого"

Деталі: Лукашенко прилетів до Путіна в Санкт-Петербург на саміт. На вході до палацу журналісти запитали його, який подарунок він приготував Путіну на день народження.

Пряма мова: "Трактор... Такий, на якому я працюю - "Беларус". Найкращий, ручної збірки...

Будемо сіяти хліб... Виростимо і в Європу, щоб не голодували, щоб не крали в Україні хліб, а везли бідним країнам".

Більше деталей: Лукашенко повідомив, що до трактора запропонує Путіну насадку - сівалку.

"Пул первого" опублікував фото подарункового сертифіката на трактор:

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Нагадаємо: "Здохни", "лайно", "на рік ближче до смерті", - саме так 7 жовтня українці вітають президента РФ Володимира Путіна з 70-м днем народження.