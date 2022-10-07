Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Чехія планує великий урядовий візит до Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 15:49

Чехія планує масштабний візит до Києва за участі близько половини міністрів уряду 31 жовтня.

Як повідомляє IDNES, про це сказав речник уряду Вацлав Смолка.

Які саме міністри вирушать до Києва, залежить від того, який порядок денний погодять під час подальшої підготовки візиту. Головними темами будуть наслідки російської агресії та повоєнна відбудова.

Речник зазначив, що поїздка до України в умовах війни буде мати свою специфіку з точки зору безпеки і всі ці ризики потрібно буде врахувати.   

Чеський уряд регулярно проводить перемовини у такому форматі з Польщею, Словаччиною та Ізраїлем.

Нагадаємо, напередодні у Празі проходила установча зустріч нового формату європейської співпраці - Європейської політичної спільноти, у зв'язку з чим до чеської столиці їздив прем'єр України Денис Шмигаль. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЧехіяУкраїнаКиїв
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ФОТО, відеоГорить кримський міст

Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм

Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Зеленський: Курильські острови – це Японія

доповненоStarlink перестає працювати на передовій, що ускладнює деокупацію – FT

Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв

Усі новини...
Чехія
Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда
Чехія передасть Україні важку техніку – міністерка оборони
В Іспанії, Чехії і на Кіпрі перестали приймати картки UnionPay банків РФ
Останні новини
07:47
фотоРФ накрила з "Градів" три громади Дніпропетровщини — ОВА
07:21
Зведення Генштабу: До лікарні на Луганщині привезли 300 поранених в'язнів, яких РФ відправила воювати
06:57
ФОТО, відеоГорить кримський міст
06:51
Енергоатом: Росіяни повністю знеструмили ЗАЕС
06:40
Нічний обстріл Харкова: Росіяни запускали ракети з Бєлгорода, є постраждалий
05:16
ОК "Південь": У Чорному морі РФ тримає напоготові 24 "Калібри"
04:20
Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм
03:38
Майже все керівництво головної проросійської партії Латвії пішло у відставку після розгрому на виборах
03:03
Рада Європи захоплена рішенням Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
02:14
ЗСУ знищили дві установки від С-300 — Командування
Усі новини...