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Чехія планує великий урядовий візит до Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 15:49

Чехія планує масштабний візит до Києва за участі близько половини міністрів уряду 31 жовтня.

Як повідомляє IDNES, про це сказав речник уряду Вацлав Смолка.

Які саме міністри вирушать до Києва, залежить від того, який порядок денний погодять під час подальшої підготовки візиту. Головними темами будуть наслідки російської агресії та повоєнна відбудова.

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Речник зазначив, що поїздка до України в умовах війни буде мати свою специфіку з точки зору безпеки і всі ці ризики потрібно буде врахувати.   

Чеський уряд регулярно проводить перемовини у такому форматі з Польщею, Словаччиною та Ізраїлем.

Нагадаємо, напередодні у Празі проходила установча зустріч нового формату європейської співпраці - Європейської політичної спільноти, у зв'язку з чим до чеської столиці їздив прем'єр України Денис Шмигаль. 

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Теми: ЧехіяУкраїнаКиїв
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