Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Магучіх увійшла у топ-3 претенденток на звання "Найкраща легкоатлетка року"

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 16:20
Магучіх увійшла у топ-3 претенденток на звання Найкраща легкоатлетка року
Ярослава Магучіх, Getty Images

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла у топ-3 претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2022 року у Європі.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics) оголосила фіналісток премії Golden Tracks у номінації "Найкраща європейська атлетка 2022 року".

Реклама:

Серед десяти претенденток експерти та вболівальники обрали топ-3 найкращих, до якої ввійшла українка – бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 і дворазова віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

За номінацію українка боротиметься з цьогорічною чемпіонкою світу з семиборства Нафіссату Тіам (Бельгія) та найкращою бігункою Європи на 400 метрів із бар'єрами Фемке Бол (Нідерланди).

Нагадаємо: Одним із головних досягнень Магучіх у цьому сезоні стало друге поспіль "срібло" на чемпіонаті світу. Крім того, Ярослава принесла Україні перше в історії "золото" чемпіонату Європи в жіночих стрибка у висоту та вперше в кар'єрі перемогла на чемпіонаті світу в приміщенні й фіналі Діамантової ліги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
спорт
Магучіх з власним рекордом достроково вийшла у суперфінал сезону
Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: