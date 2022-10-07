Магучіх увійшла у топ-3 претенденток на звання "Найкраща легкоатлетка року"

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла у топ-3 претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2022 року у Європі.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics) оголосила фіналісток премії Golden Tracks у номінації "Найкраща європейська атлетка 2022 року".

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Серед десяти претенденток експерти та вболівальники обрали топ-3 найкращих, до якої ввійшла українка – бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 і дворазова віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

За номінацію українка боротиметься з цьогорічною чемпіонкою світу з семиборства Нафіссату Тіам (Бельгія) та найкращою бігункою Європи на 400 метрів із бар'єрами Фемке Бол (Нідерланди).

Нагадаємо: Одним із головних досягнень Магучіх у цьому сезоні стало друге поспіль "срібло" на чемпіонаті світу. Крім того, Ярослава принесла Україні перше в історії "золото" чемпіонату Європи в жіночих стрибка у висоту та вперше в кар'єрі перемогла на чемпіонаті світу в приміщенні й фіналі Діамантової ліги.