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Росія маніпулює темою переговорів, щоб накопичити сили і ударити знову – Зеленський

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 жовтня 2022, 16:46

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія почала маніпулювати темою переговорів, щоб зупинити звільнення окупованих територій, накопичити сили і наново напасти. 

Джерело: Офіс президента, виступ президента на засіданні Євроради

Пряма мова: "Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну проти України й проти вас усіх, проти всієї Європи.

Очевидно, що Росія не хоче ніяких справжніх переговорів. Бо якби хотіла, то відреагувала б на десятки наших пропозицій і намагань. Росія просто хоче виграти час. Хоче перегрупувати сили й накопичити ресурси, щоб ударити знову. Ми маємо не дати їй зробити це".

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Теми: ЗеленськийвійнапереговориРосія
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