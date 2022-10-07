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Зі звільненим Ізюмом відновлюють залізничне сполучення

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 17:51
залізнична станція в Ізюмі, фото Мінінфраструктури

З 10 жовтня буде відновлено залізничне сполучення з деокупованим Ізюмом на Харківщині: почнуть курсувати рейкові автобуси Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм.

Джерело: Міністерство інфраструктури

Деталі: Приміський потяг №6403/6404, який сполучатиме Харків та Ізюм, вирушатиме з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Ізюму о 10:47. З Ізюму потяг вирушатиме о 17:02 та прибуває до Харкова о 20:48.

Потяг №6602/6603, який сполучатиме Балаклію та Ізюм, вирушатиме з Ізюму о 10:59, а прибуватиме до Балаклії о 12:29. З Балаклії потяг відправлятиметься о 15:08 і прибуватиме на станцію Ізюм о 16:38.

Обидва потяги курсуватимуть щоденно.

Пряма мова міністра Олександра Кубракова: "Відновлення залізничного сполучення з Ізюмом стало можливим завдяки щоденній оперативній роботі вибухотехніків та залізничників. У короткі терміни було усунуто близько 25 пошкоджень колій, шпал, стрілочних переводів тощо…

Після запуску пасажирського сполучення Ізюм та близькі до нього населені пункти зможуть швидше отримувати допомогу, а вимушені переселенці зможуть повернутись додому, щоб оглянути свої домівки".

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Більше деталей: Кубраков нагадав, що вже відновили пасажирське сполучення за маршрутами Харків — Балаклія, Харків — Дергачі та Харків — Чугуїв.

"Як тільки отримаємо "зелене світло" від ЗСУ та піротехніків, розпочнемо роботи над відновленням сполучення з ключовим залізничним вузлом Харківщини – Куп’янськом", – запевнив міністр.

Теми: ІзюмХарківська областьзалізницядеокупація
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