Глава МЗС Естонії побажав Путіну зустріти наступний день народження за ґратами

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу з нагоди 70-річчя президента РФ закликав створити спецтрибунал щодо злочинів РФ в Україні, побажавши Путіну зустріти наступний день народження за ґратами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії", - наголосив Урмас Рейнсалу.

Як повідомлялося, міністерка оборони Чехії у день народження Путіна сфотографувалася у футболці з "посланням" для нього, яку їй подарувала чеська ініціатива збору коштів на зброю для України.