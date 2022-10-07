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Глава МЗС Естонії побажав Путіну зустріти наступний день народження за ґратами

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 18:09

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу з нагоди 70-річчя президента РФ закликав створити спецтрибунал щодо злочинів РФ в Україні, побажавши Путіну зустріти наступний день народження за ґратами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії", - наголосив Урмас Рейнсалу. 

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Як повідомлялося, міністерка оборони Чехії у день народження Путіна сфотографувалася у футболці з "посланням" для нього, яку їй подарувала чеська ініціатива збору коштів на зброю для України.

Теми: ПутінЕстонія
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