ЗСУ відбили атаки росіян біля 13 населених пунктів – зведення Генштабу

Українські війська у п’ятницю відбили атаки ворога в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

Російські окупанти здійснювали обстріли:

ВІДЕО ДНЯ

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна; на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка; на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка;

напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка; на Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка.

напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя.

та напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя. На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

Генштаб також повідомляє, що російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області. За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка, представники "силових структур" залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до Росії на незаконному "референдумі". Продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації, їх затримують та примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат.

За наявною інформацією, існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом РФ. Так, на початку жовтня, з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більше половини. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України. Так, в районі населеного пункту Каховка Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони.

Також внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське 5 жовтня поточного року втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених.