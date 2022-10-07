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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранений

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 19:04
Фото ілюстративне з Telegram Резніченка

Одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили "Градами" та важкою артилерією".

Деталі: За словами голови ОВА, у Червоногригорівській громаді окупанти вбили 37-річного чоловіка та поранили 42-річного чоловіка. Постраждалий у лікарні.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
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