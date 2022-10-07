Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранений

Одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили "Градами" та важкою артилерією".

Деталі: За словами голови ОВА, у Червоногригорівській громаді окупанти вбили 37-річного чоловіка та поранили 42-річного чоловіка. Постраждалий у лікарні.