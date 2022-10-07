Зеленський уточнив, що закликав до превентивних санкцій проти РФ, а не ударів по території

Президент України Володимир Зеленський закликав до введення превентивних санкцій проти Росії, заявивши, що влада країни почала "готувати своє суспільство" до можливого застосування ядерної зброї у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю BBC.

Президент України заперечив, що закликав до ударів по Росії, стверджуючи, що використане ним слово "удари" українською було неправильно перекладене.

"Після цього перекладу вони (росіяни) зробили по-своєму, як їм вигідно, і почали ретранслювати його в інших напрямках… Ви повинні застосувати превентивні "удари" (kicks), а не удари (attacks)", – сказав глава держави, уточнивши, що мав на увазі санкції.

Зеленський вважає небезпечним те, що Росія починає "готувати своє суспільство" до можливого ядерного удару по Україні.

"Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використовувати (ядерну зброю). Але вони починають говорити. Вони не знають, чи будуть використовувати, чи не будуть. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", – додав він.

На думку президента України, Владімір Путін боїться не ядерного удару, а "свого суспільства, свого народу. Тому що тільки цей народ може його замінити, забрати у нього владу і віддати її іншій людині".

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Нагадаємо, напередодні під час виступу в австралійському Інституті Лоуі Зеленський заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу можуть стримати Росію від застосування ядерної зброї, завдавши "превентивних ударів".

Російська пропаганда підхопила заяву й почала стверджувати, що Зеленський закликав НАТО завдати ядерних ударів по території Росії. А речник президента уточнив, що йшлося про застосування превентивних санкцій.

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