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В Росії вирішили забрати офіс у Нобелівського лауреата-2022

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 22:23
В Росії вирішили забрати офіс у Нобелівського лауреата-2022
Співробітники "Меморіалу" під судом 7 жовтня. Фото з Telegram "Товариство Меморіал"

Російський суд ухвалив рішення забрати приміщення у Науково-дослідного і просвітницького центру "Меморіал", який раніше 7 жовтня отримав Нобелівську премію миру.

Джерело: Товариство "Меморіал" у Telegram

Дослівно Товариство "Меморіал": "Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною".

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Деталі: У центрі пояснили, що таким чином незабаром вони "втратять будинок на Каретному ряду" у Москві.

В організації нагадали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.

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Теми: РосіясудНобелівська преміянерухомість
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