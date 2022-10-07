В Росії вирішили забрати офіс у Нобелівського лауреата-2022

Співробітники "Меморіалу" під судом 7 жовтня. Фото з Telegram "Товариство Меморіал"

Російський суд ухвалив рішення забрати приміщення у Науково-дослідного і просвітницького центру "Меморіал", який раніше 7 жовтня отримав Нобелівську премію миру.

Джерело: Товариство "Меморіал" у Telegram

Дослівно Товариство "Меморіал": "Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною".

Деталі: У центрі пояснили, що таким чином незабаром вони "втратять будинок на Каретному ряду" у Москві.

В організації нагадали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.

Передісторія:

7 жовтня стало відомо, що український "Центр громадянських свобод", білоруський правозахисник Алесь Бяляцкі і "Меморіал" отримали Нобелівську премію миру.