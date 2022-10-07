У Пентагоні не бачать доказів наміру Росії застосувати ядерну зброю

У міністерстві оборони США наразі не бачать доказів того, що президент Росії Владімір Путін готується до застосування ядерної зброї.

Про це в коментарі Politico сказав представник Пентагону Тодд Брессіль, пише "Європейська правда".

Коментуючи заяви президента США Джо Байдена про ризик "Армагеддону" й найгіршу з часів Карибської кризи 1962 року ситуацію у світі, Брессіль зазначив, що ці слова відображають серйозність, із якою США сприймають путінські погрози.

"Але хочу чітко заявити: поки ми не побачили жодної підстави для зміни розгортання наших стратегічних ядерних сил і не маємо свідчень того, що Росія готується до застосування ядерної зброї найближчим часом", – підкреслив представник Пентагону.

Інші співрозмовники Politico підтвердили, що за останній день ситуація в контексті можливого застосування Росією ядерної зброї не змінилася.

Напередодні, нагадаємо, президент США Джо Байден порівняв нинішні ядерні погрози Кремля з Карибською кризою 1960-их років, попередивши про ризик зіткнення з "Армагеддоном". "У нас є загроза застосування ядерної зброї, якщо все триватиме так само", - вважає президент США.

Заява Байдена викликала резонанс у США і за кордоном, оскільки таких слів для характеристики ядерного шантажу РФ у Вашингтоні досі не вживали.

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Як відомо, президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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