ОВА: Росіяни випустили по Сумщині майже два десятки ракет, загинула людина

Росіяни за день випустили 18 ракет по Сумщині - під час ракетного удару вранці загинув 51-річний місцевий житель.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених з гвинтокрилів, з території РФ".



Деталі: Живицький зазначив, що під вогнем опинилися Хотинська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади. Найбільше руйнувань - у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії.

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Що передувало: Раніше в ОП повідомляли про 10 випущених ракет по району населеного пункту Грабовське Сумщини 7 жовтня.