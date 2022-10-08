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ОВА: Росіяни випустили по Сумщині майже два десятки ракет, загинула людина

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 00:35
ФОТО: GETTY

Росіяни за день випустили 18 ракет по Сумщині - під час ракетного удару вранці загинув 51-річний місцевий житель.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених з гвинтокрилів, з території РФ".

Деталі: Живицький зазначив, що під   вогнем опинилися  Хотинська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади. Найбільше руйнувань - у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії.

Що передувало: Раніше в ОП повідомляли про 10 випущених ракет по  району населеного пункту Грабовське Сумщини 7 жовтня.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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