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ЗСУ знищили дві установки від С-300 — Командування

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 02:14
ФОТО: GETTY

ЗСУ завдали втрат росіянам на півдні України: зокрема, знищили дві пускові установки ЗРК С-300, понад сотню російських військових та три іранські дрони.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Втрати противника:

  • 110 росіян;
  • 6 танків;
  • 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • 2 пускові установки ЗРК С-300;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • мінометний комплекс "Сані";
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

Були також збиті три дрони-камікадзе "Shahed-136", що атакували Одещину та Миколаївщину, і "Орлан-10" - в районі селища Червоне на Бериславщині.

Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема – танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.


Наша авіація завдала 15 авіаційних ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по ППО ворога, по трьох районах зосередження сил і техніки,   по опорному пункту в Бериславському районі.

Теми: війнаРосія
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