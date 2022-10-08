ЗСУ знищили дві установки від С-300 — Командування

ЗСУ завдали втрат росіянам на півдні України: зокрема, знищили дві пускові установки ЗРК С-300, понад сотню російських військових та три іранські дрони.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Втрати противника:

Реклама:

110 росіян;

6 танків;

8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";

реактивна система залпового вогню "Град";

2 пускові установки ЗРК С-300;

9 одиниць авто-бронетехніки;

мінометний комплекс "Сані";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

Були також збиті три дрони-камікадзе "Shahed-136", що атакували Одещину та Миколаївщину, і "Орлан-10" - в районі селища Червоне на Бериславщині.

Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема – танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.



Наша авіація завдала 15 авіаційних ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по ППО ворога, по трьох районах зосередження сил і техніки, по опорному пункту в Бериславському районі.