Нічний обстріл Харкова: Росіяни запускали ракети з Бєлгорода, є постраждалий

У результаті ракетного обстрілу росіянами Харкова у ніч на 8 жовтня постраждав чоловік – у нього осколкові поранення.

Джерело: голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов

Деталі: Також пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території.

За словами Синєгубова, росіяни завдали загалом 5 ударів, з них 4 - по Салтівському району Харкова, і один по Основ’янському району.



Ракети типу С-300 запущені із російського Бєлгорода.