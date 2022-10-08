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Нічний обстріл Харкова: Росіяни запускали ракети з Бєлгорода, є постраждалий

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 06:40
ілюстративне фото: getty

У результаті ракетного обстрілу росіянами Харкова у ніч на 8 жовтня постраждав чоловік – у нього осколкові поранення.

Джерело: голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов

Деталі: Також пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території.

За словами Синєгубова, росіяни завдали загалом 5 ударів, з них 4 -  по Салтівському району Харкова, і один по Основ’янському району.

Ракети типу С-300 запущені із російського Бєлгорода.

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Теми: війнаРосіяХарків
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