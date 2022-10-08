Нічний обстріл Харкова: Росіяни запускали ракети з Бєлгорода, є постраждалий
Субота, 8 жовтня 2022, 06:40
У результаті ракетного обстрілу росіянами Харкова у ніч на 8 жовтня постраждав чоловік – у нього осколкові поранення.
Джерело: голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов
Деталі: Також пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території.
За словами Синєгубова, росіяни завдали загалом 5 ударів, з них 4 - по Салтівському району Харкова, і один по Основ’янському району.
Ракети типу С-300 запущені із російського Бєлгорода.
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