В результаті вибуху частково зруйновано Кримський міст

Hа залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.

Джерело: джерела УП, російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на "радника глави Криму"

Деталі: Уточнюється, що на мосту сильна пожежа і на міст людей не пускають.

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"РИА Новости" повідомили, що на мосту палає цистерна з паливом. Судноплавні арки не пошкоджено.

У дорожньому управлінні "Тамань" повідомили "РИА Новости", що рух по мосту призупинено.

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