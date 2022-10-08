В результаті вибуху частково зруйновано Кримський міст
Субота, 8 жовтня 2022, 06:57
Hа залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.
Джерело: джерела УП, російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на "радника глави Криму"
Деталі: Уточнюється, що на мосту сильна пожежа і на міст людей не пускають.
"РИА Новости" повідомили, що на мосту палає цистерна з паливом. Судноплавні арки не пошкоджено.
У дорожньому управлінні "Тамань" повідомили "РИА Новости", що рух по мосту призупинено.
ВІДЕО ДНЯ