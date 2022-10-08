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В результаті вибуху частково зруйновано Кримський міст

Анастасія КалатурСубота, 8 жовтня 2022, 06:57
ФОТО: https://t.me/riamelitopol

Hа залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.

Джерело: джерела УП, російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на "радника глави Криму"

Деталі: Уточнюється, що на мосту сильна пожежа і на міст людей не пускають.

"РИА Новости" повідомили, що на мосту палає цистерна з паливом. Судноплавні арки не пошкоджено.

У дорожньому управлінні "Тамань" повідомили "РИА Новости", що рух по мосту призупинено.

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Теми: Кримвійна
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