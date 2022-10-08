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У Британії вважають, що війна в Україні може завершитися до кінця року – The Times

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 08:57

Останні успіхи українських сил у прориві російської лінії фронту викликали в уряді Великої Британії сподівання на те, що повномасштабна війна може завершитися вже до кінця цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Оптимізм британських політиків викликаний саме останніми успіхами України, а не конкретними розвідувальними даними. Високопоставлене джерело в британському уряді повідомило виданню, що в разі, якщо успіхи України триватимуть, російські сили будуть витіснені з Донбасу і повернуться назад до Росії до кінця року.

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Водночас повернення Криму, який РФ анексувала у 2014 році, буде важчим і, як очікується, призведе до суттєвих військових втрат. Також співрозмовники The Times не бачать жодних ознак, що взимку бойові дії будуть призупинені.

Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес поділяє неофіційну думку британського уряду. "Виходячи з усього того, що ми бачимо, складається враження, що це колапс (російських сил), принаймні на Донбасі, і я вірю, що росіяни будуть відкинуті за лінію 23 лютого до кінця року", – сказав він.

Що стосується Криму, то Ходжес вважає, що бойові дії можуть тривати до літа 2023 року через більшу міць російських сил біля півострова. Водночас захоплення Херсона дозволить Україні уражати військові цілі в Криму за допомогою отриманих від Заходу реактивних систем залпового вогню.

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Однак інші опитані The Times військові аналітики попереджають, що успіхи України є не такими однозначними, і попри втрату ініціативи Росія все ще зберігає значні сили на окупованих українських територіях, зокрема на Донбасі.

Як повідомлялося, посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.

Теми: Велика Британіявійна
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